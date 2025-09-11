Ermenistan Rus Askeri Üssünün Çekilmesini Değerlendirmiyor

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Ermenistan topraklarından Rus askeri üssünün çekilmesi olasılığının değerlendirilmediğini bildirdi.

Ria haber ajansına göre, Simonyan gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan'daki Rus askeri üssünün çekilmesiyle ilgili olarak, "Şu anda bu konuyu görüşmüyoruz, böyle bir görüşme yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ay sonunda Rusya'ya planladığı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini dile getiren Simonyan, "Böyle bir görüşme planlanmasaydı Başbakan Moskova'ya gitmezdi." dedi.

Ermenistan'ın Gümrü şehrinde, bu ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla 1995'ten bu yana 102. Rus Askeri Üssü faaliyet gösteriyor.