Ermenistan-Hindistan Savunma İşbirliği Görüşmesi

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Hindistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Rajesh Kumar Singh ve heyetiyle Erivan'da görüştü.

Armenpress'in haberine göre Papikyan ile Singh ve heyeti, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya geldi.

Papikyan görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğine dikkati çekerken taraflar, Ermenistan ile Hindistan'ın savunma alanındaki işbirliğine ilişkin konuları ele aldı.

Papikyan ile Singh, bölgesel ve uluslararası güvenliğe ilişkin meseleleri de değerlendirdi.

Ermenistan ile Hindistan arasındaki askeri işbirliği

Ermenistan 2022'den bu yana silah satın aldığı Hindistan'la savunma alanındaki mevcut işbirliğini genişletmek ve yeni silah tedarikleri için görüşmelere devam ediyor.

Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan, geçen yıl Hindistan'da düzenlenen Aero India 2025 hava gösterisine katılmıştı. Etkinlik süresince iki ülke savunma bakanlıkları ve savunma sanayisi yetkilileri arasında temaslar gerçekleştirilmişti.

Ermenistan, ağır yenilgiye uğradığı 2. Karabağ Savaşı sonrasında kaybettiği silahları ikame etmek, mevcut silah envanterini yenilemek ve silahlı kuvvetlerini modern ordular düzeyine getirmek amacıyla Hindistan ve Fransa'dan silah almıştı.

Kaynak: AA