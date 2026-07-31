Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kanberi ile Erivan'da görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ülkesinin başkenti Erivan'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ile bir araya geldi.

Armenpress'in Ermenistan Dışişleri Bakanlığını kaynak gösterdiği habere göre, Mirzoyan ile Kanberi, Erivan'da görüştü.

Görüşmede, Ermenistan-İran "stratejik ilişkileri" ele alınırken özellikle enerji ve ulaştırma sektörlerindeki altyapı projelerine ilişkin fikir alışverişi yapıldı.

Mirzoyan ile Kanberi, yeni bağlantısallık projelerinin hayata geçirilmesiyle ortaya çıkan fırsatların öneminin altını çizerken bölgesel gelişmeleri de değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Ermenistan'ın bölgedeki mevcut durumu yakından takip ettiğini belirterek, barışın tesis edilmesinin ve mevcut sorunların çözümüne yönelik çabaların desteklenmesinin önemini vurguladı.

Kanberi ayrıca Ermenistanlı mevkidaşı Vahan Kostanyan ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA