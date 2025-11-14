Haberler

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan Barış Vurgusu

Güncelleme:
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan ile yapılan barış anlaşmasının bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti. Tiflis'teki resmi temasları sırasında barışın önemine dikkat çekti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan ile ülkesi arasında barışın sağlanmasının bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Mirzoyan, Gürcü mevkidaşı Maka Botchorişvili ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığındaki ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Botchorişvili, Gürcistan ile Ermenistan arasında stratejik ilişkilerin mevcut olduğunu belirtti.

Botchorişvili, ikili görüşmede, bölgesele gelişmeleri de ele aldıklarını aktardı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde barış anlaşmasının paraflandığını anımsatan Botchorişvili, "Gürcistan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında 8 Ağustos'ta Washington'da imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşılıyor. Bu tarihi anlaşma, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması yolunda gerçek bir adım olup, bölgenin uzun vadeli istikrarlı kalkınmasının önünü açıyor." ifadelerini kullandı.

Botchorişvili, bu yıl ilk kez Güney Kafkasya ülkeleri arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin temelini atmak amacıyla Tiflis'te Ermenistan-Gürcistan-Azerbaycan üçlü toplantısının düzenlendiğini hatırlatarak, "Gürcistan, bölgenin kalkınmasında, barışçıl ve istikrarlı gelişiminde her zaman önemli rol oynadı ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya devam edecek." dedi.

"Bölgemiz kesinlikle bir kavşak noktası haline gelebilecek"

Mirzoyan da Tiflis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan ile imzaladıkları barış anlaşmasının önemine dikkati çeken Mirzoyan, şunları kaydetti:

"Ermenistan ve Azerbaycan arasında ABD Başkanı'nın arabuluculuğunda sağlanan barışın, bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bölgemiz kesinlikle bir kavşak noktası haline gelebilecek. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki altyapının açılması, Ermenistan topraklarında uluslararası kalkınma programı, toprak bütünlüğü ve çeşitli ilkelere dayanan 'Trump Yolu', bize ilerleme için birçok fırsat sunuyor ve bunun sonucunda barış tesis edilecek."

Mirzoyan, daha sonra Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
