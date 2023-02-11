35 yıl sonra bir ilk! Türkiye-Ermenistan sınır kapısı yardım konvoylarının gelmesi için açıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından yurtiçi ve yurtdışından destek ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Komşu ülke Ermenistan, depremin hemen ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirirken bugün de 5 tır insani yardım malzemesi gönderdi. 35 yıldır kapalı olan Alican Sınır Kapısı'ndan TIR'lar Türkiye'ye giriş yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Büyük felakette binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin yıkıma neden olduğu kentlerde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

35 YIL SONRA SINIR KAPISI AÇILDI

Yurtiçi ve yurtdışından insani yardım gelmeye devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Türkiye ile temas halinde olan ve arama kurtarma ekibi gönderen Ermenistan, son olarak 5 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Türkiye- Ermenistan arasında olan ve 35 yıldır kapalı olan Alican Sınır Kapısı'ndan bugün Ermenistan'a ait yardım tırları Türkiye'ye geçiş yaptı.

SINIR KAPISI 1988'DE EN SON KULLANILDI

Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988'de Ermenistan'da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.