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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi parlamento seçimlerini önde götürüyor

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Ermenistan'daki parlamento seçimlerinde sandıkların %48,22'si açıldı. Başbakan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların %50,89'unu alarak yarışı önde götürüyor. Katılım oranı %58,97 olarak kaydedildi.

Ermenistan'daki parlamento seçimlerinde sandıkların yüzde 48,22'sinin açılmasıyla birlikte Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 50,89'unu alarak yarışı önde götürüyor.

Ermenistan basınındaki haberlere göre, Merkez Seçim Komisyonu, ülkede yapılan parlamento seçimlerinde 1161 sandıktan gelen seçim sonuçlarını açıkladı.

Yüzde 48,22'si açılan sandıklardaki sayım sonuçlarına göre, Başbakan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 50,89'unu alarak seçimlerde ilk sıraya yerleşti.

Sivil Sözleşme Partisi'ni, yüzde 23,23 ile iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ve yüzde 9,59 ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı takip ediyor.

Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının bugün açıklanması beklenirken, oyların sayımı sürüyor.

Bu arada ülkede dün yerel saatle 20.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi, katılım oranı yüzde 58,97 olarak tespit edildi. Buna göre, 1 milyon 476 bin 597 kişi oy kullandı.

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimlerde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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