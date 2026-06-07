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Ermenistan'daki parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi

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Ermenistan'da 5 yıl görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı. Yaklaşık 2,5 milyon kayıtlı seçmen, 2 bin 5 sandıkta oy kullandı. Seçimde Başbakan Paşinyan'ın partisi, iş insanı Karapetyan'ın oluşumu ve eski Cumhurbaşkanı Koçaryan'ın ittifakı yarıştı.

Ermenistan'da 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 20.00'de tamamlandı. Seçimde, başta Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi, iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı oluşumu olmak üzere birçok parti yarıştı.

Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip ülkede seçmenler, gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere ülke genelindeki 2 bin 5 seçim sandığında oyunu kullandı.

Merkez Seçim Komisyonuna göre, yerel saatle 17.00'de seçime katılım oranı yüzde 48,92 oldu.

2017'den bu yana gerçekleşen ilk olağan parlamento seçimi

Ermenistan'da 2018 ve 2021'deki erken seçimlerin ardından 2017'den bu yana ilk olağan parlamento seçimleri için bugün seçmen sandık başına gitmişti.

Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimlerde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarıştı.

Seçimler, seçmenlerin partilerin sunduğu sabit aday listelerine oy verdiği kapalı liste nispi temsil sistemiyle gerçekleştiriliyor.

Yüzde 4 seçim barajının uygulandığı sistemde, siyasi parti ittifakları için baraj yüzde 10'a kadar yükseldiğinden partiler seçime tek başına girmeyi tercih etti.

Ermenistan seçim mevzuatı, istikrarlı yönetimi teşvik etmek amacıyla seçimden birinci çıkan partinin, parlamentodaki sandalye oranı yüzde 52'nin altında kalsa dahi bu oranı yüzde 52'ye yükseltecek şekilde ek sandalye verilmesine imkan tanıyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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