Ermenistan'da 15 askerin öldüğü yangın nedeniyle 2. Kolordu Komutanı görevden alındı Güncel Haberler Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesindeki askeri birlikte gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 2. Kolordu Komutanı Albay Vahram Grigoryan ile bazı üst düzey subaylar görevlerinden uzaklaştırıldı. Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesindeki askeri birlikte gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 2. Kolordu Komutanı Albay Vahram Grigoryan ile bazı üst düzey subaylar görevlerinden uzaklaştırıldı. Başbakan Nikol Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında, 2. Kolordu Komutanı Albay Grigoryan'ın görevden alınması ile ilgili Cumhurbaşkanlığına gönderdiği talebinin onaylandığını bildirdi. Yerel basında, Paşinyan'ın talimatı sonrasında 2. Kolordu Komutanı haricinde yangınla ilgili ihmalleri nedeniyle 4 albay, 2 yarbay ve 2 yüzbaşının da görevlerinden alındığı belirtildi. Öte yandan Ermeni yetkililer yapılan ilk incelemede yangının sobaya benzin dökülmesi sonucu çıktığını açıkladı. Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesi Azat köyü yakınlarında konuşlu askeri birlikte yerel saatle 01.30 civarında çıkan yangında 15 asker ölmüş, 3 asker yaralanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Ermenistan Güncel Haberler

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