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Ermenistan'da Yeni Kabine Onaylandı

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Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın yeni kabinesini onayladı. Kabinede büyük değişiklik olmazken, Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanlığı'na Davit Tadevosyan atandı. Dışişleri, Savunma ve diğer kilit bakanlıklar aynı isimlerle devam etti. Ermenistan Parlamentosu Başkanlığına Ruben Rubinyan seçildi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Başbakan Nikol Paşinyan tarafından oluşturulan ülkenin yeni kabinesini onayladı.

Armenpress'in haberine göre, Haçaturyan, seçimlerden galip ayrılan Paşinyan'ın yeni kabinesine onay verdi.

Ülkedeki yeni kabinede büyük değişiklik olmazken daha önce görevine devam etmeyeceğini açıklayan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Mkhitar Hayrapetyan'ın yerine Davit Tadevosyan göreve getirildi.

Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Savunma Bakanı Suren Papikyan, İçişleri Bakanı Arpine Sargsyan, Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan ve Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan gibi isimler kabinedeki yerlerini korudu.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı ise Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Özel Temsilcisi görevini yürüten Ruben Rubinyan oldu.

Paşinyan, seçimlerden zaferle ayrılmıştı

Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen seçimlere, ülkedeki toplam seçmen sayısının yüzde 58,9'una tekabül eden 1 milyon 476 bin 769 kişi katılmıştı.

Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 49,74'ünü alarak parlamentoda bir dönem daha çoğunluğu ve hükümeti kurma hakkını elde etmişti.

Parlamentoya girmeyi başaran diğer iki parti, oyların yüzde 23,27'sini alan iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ve yüzde 9,9'unu alan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı olmuştu.

Kaynak: AA
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