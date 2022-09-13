Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırda kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından sınırdan yoğun çatışmalar başladı. Duruma kabul edilemez olarak yorumlayan ABD Dışişleri Bakanı, Ermenistan lideri Paşinyan ile görüştü. Blinken, "Her türlü askeri çatışmaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Yakın dönemde savaşan Azerbaycan-Ermenistan sınırında dün akşam itibarıyla yoğun çatışmalar başladı.

PAŞİNYAN, ABD İLE GÖRÜŞTÜ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin telefonda görüştü. Ermenistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Paşinyan'ın Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmalar ele alındı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Görüşmede, Paşinyan sınırdaki durumla ilgili endişelerini Blinken'a aktardı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da durumun daha da tırmanmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi. Blinken, ABD'nin durumu istikrara kavuşturmak için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

"DERHAL SON VERİN"

Blinken, "ABD, Ermenistan'daki yerleşim yerlerine ve sivil altyapıya yönelik bildirilen saldırılar da dahil olmak üzere, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışma haberlerinden derin endişe duymaktadır. Uzun zamandır açıkça belirttiğimiz gibi, bu sorunun askeri bir çözümü olamaz. Her türlü askeri çatışmaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.