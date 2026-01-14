Haberler

Azerbaycan, 4 Ermeni mahkumu ülkesine teslim etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'da ceza çeken dört Ermeni asıllı kişinin ülkesine teslim edildiğini duyurdu. Teslim alınan kişiler arasında, 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a karşı savaşan bir paralı asker ile casusluk suçundan mahkum olanlar yer alıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'da ceza çeken 4 kişinin, Ermenistan'a teslim edildiğini bildirdi.

Başbakan Paşinyan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da hükümlü Vagif Khachaturyan, Gevorg Sujyan, David Davtyan and Viken Euljekjian isimli Ermeni asıllı kişilerin iki ülke sınırında teslim edildiğini belirtti.

Paşinyan, söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

2. Karabağ Savaşı'nda Lübnan'dan bölgeye gelip paralı asker olarak Azerbaycan'a karşı savaşan Viken Euljekjian 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gevorg Sujyan ile David Davtyan "casusluk" suçundan 15'er yıl ceza almış, Hocalı Katliamının failleri arasında olduğu tespit edilen Vagif Khachaturyan da 15 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Trump gece yarısı tehdit savurdu, Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi
Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil

Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil