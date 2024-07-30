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Ermeniler Mereto Dağı'nda Vartavar Bayramı'nı kutladı

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Batman'ın Sason ilçesine gelen Ermeniler, Vartavar bayramını kutlamak için Mereto Dağı'na çıktı. Meryem Ana Kilise'nde mum yakıp dua ettiler. Ziyaretçiler, bu kutlamaların tüm insanların kaynaştığı bir gelenek haline gelmesini amaçladıklarını belirtti.

Batman'ın Sason ilçesine gelen Ermeniler, kutladıkları "Vartavar" bayramı dolayısıyla Mereto Dağı'na çıktı.

Bayramlarını kutlamak için dağın zirvesindeki Meryem Ana Kilise'ne çıkan Ermeniler, burada mum yaktı, dua etti.

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Besse Kabak, 2007'den beri Mereto Dağı'ndaki kutlamalara aynı duygu ve coşkuyla katıldığını söyledi.

Kabak, "Amacımız bu kutlamaları eskisi gibi bütün insanlarımızın kaynaştığı bir gelenek haline getirmektir." dedi.

Ermenistan'dan gelen ziyaretçiler de farklı yerlerden bölgeye gelen kişilerle kutlamalar kapsamında hazırlanan yemeklerden yediklerini, kilisede dua ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Meryem Ana Batman Sason Kültür Sanat Güncel Haberler

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