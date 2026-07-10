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Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'na Tahribat Soruşturmasında Bir Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar'daki Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda mezarlara zarar verilmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan M.K.'nın tutuklandığını açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar'daki Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda mezarlara zarar verilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan M.K'nın tutuklandığını açıkladı.




İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar ilçesinde bulunan Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda mezarlara yönelik tahribatla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan M.K. isimli şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu.
Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli M.K. hakkında bugün tutuklama kararı verildiği bildirildi.


Kaynak: ANKA
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