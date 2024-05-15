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Ermenek'te Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde,10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif biçimde katılımlarının sağlanması amaçlandı. Halk oyunları, illüzyon, mehter, palyaço ve çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinliğe, birçok kişi katıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde,10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Ermenek Ali Rıza Alıçlı Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif biçimde katılımlarının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Halk oyunları, illüzyon, mehter, palyaço ve çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlikte özel bireyler eğlendi.

Etkinliğe,Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim, Kaymakam Fatih Erdoğan, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seval Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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