Ermenek'in doğal güzellikleri ve turkuaz baraj gölü dronla havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karaman'ın Ermenek ilçesi, Orta Toroslar'daki doğal güzellikleri ve turkuaz renkli Ermenek Baraj Gölü manzarasıyla dikkati çekiyor. Baraj gölünde düzenlenen tekne turlarıyla bölge keşfedilirken, ilçe merkezi ve göl manzarası dronla havadan görüntülendi.
Karaman'ın Ermenek ilçesi, Orta Toroslar'ın sarp yamaçları arasındaki doğal güzellikleri ve turkuaz renkli Ermenek Baraj Gölü manzarasıyla dikkati çekiyor.
Dağlık coğrafyası, ormanlık alanları ve kayalık vadileriyle öne çıkan ilçe, ziyaretçilerine birbirinden farklı manzaralar sunuyor.
Ermenek Baraj Gölü'nde düzenlenen tekne turlarıyla bölgenin doğal güzellikleri keşfedilebiliyor.
İlçe merkezi ve baraj gölünün oluşturduğu eşsiz manzara, dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: AA