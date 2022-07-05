Erkunt Traktör AŞ'nin kurucusu Zeynep Erkunt Armağan vefat etti Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üreten Erkunt Traktör AŞ'nin kurucusu Zeynep Erkunt Armağan hayatını kaybetti. Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üreten Erkunt Traktör AŞ'nin kurucusu Zeynep Erkunt Armağan hayatını kaybetti. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Erkunt Traktörü kurarak Türkiye'ye ilk yerli tasarım traktörü kazandırmış, kadın gücünün sanayi sektöründe neleri değiştirebileceğini göstererek ön yargıları yıkmış olan değerli iş insanı Zeynep Erkunt Armağan'ın kaybının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere tüm Erkunt ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullandı. Erkunt'un cenazesi, yarın, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. AA / Mustafa Çalkaya - Güncel Zeynep Erkunt Armağan Erkunt Sanayi A.Ş Twitter Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erkunt Traktör AŞ'nin kurucusu Zeynep Erkunt Armağan vefat etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.