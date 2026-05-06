Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, yeni alanları ve yakında açılacak Kafe Sinan'ı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'nin Kayseri'nin yeni gözdesi haline geldiğini ve bu alandaki yeni projelerin hızla devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların, Erciyes ve kent manzaralı bölgeye yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yaz aylarında yoğun bir şekilde kullanılan, hatta dolup taşan bir mekandı burası. Bu sene yapmış olduğumuz yeni eklenti alanlarıyla birlikte daha fazla piknikçiye hizmet verebilecek. Burada inşallah bir kafeterya da hizmet vermeye başlayacak. En önemlisi ise buranın önünde yapılacak olan bir seyir terası. Onun inşaatına da önümüzdeki günlerde başlayacağımızın müjdesini şimdiden vermiş olalım."