Üye Girişi
Haberler

Erkek Turistlerden Gelen Saygı Duruşu: Yeşil Cami'de Etek Giydiler

Erkek Turistlerden Gelen Saygı Duruşu: Yeşil Cami'de Etek Giydiler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki tarihi Yeşil Cami'ye erkek turistlerin, şort giydikleri için girişte etek alarak giymesi sosyal medyada ilgi çekti. Cami müezzini, bu durumun İslam'a gösterilen saygıdan kaynaklandığını ifade etti.

Bursa'da tarihi Yeşil Cami'ye şortla girmemek için mekanda kadınlara yönelik bulundurulan etekleri şortlarının üzerine giyen erkek turistlerin videosu, sosyal medyada dikkat çekti.

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ayşenur Şaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan videoda, bir turist kafilesindeki erkeklerin saygıdan dolayı şortlarının üzerine etek giyip camiyi gezdiği ve fotoğrafladığı görülüyor. Video, paylaşıldığı mecralarda çok sayıda beğeni aldı, yorum yapıldı.

Yeşil Cami müezzin kayyımı İrfan Akbulut, gazetecilere, 7 yıldır görev yaptığı caminin çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladığını söyledi.

Özellikle yabancı turistlerin camiye girmeden önce girişteki talimatnameyi okuduğunu belirten Akbulut, "İslam'ın mabedine nasıl girilmesi gerektiğini oradan öğrenip özellikle erkek kardeşlerimizin, bayanlara ayrılmış olan bölümden etekler alıp giydiğine çok şahit oluyoruz. Bu, tabii İslam'ın mabedine, farklı bir dinden de olsa saygıdan ötürü çokça karşılaştığımız bir durum. O yüzden biz, camilerimize girerken böyle hassasiyet gösteren yabancı turist kardeşlerimizi görünce çok fazla mutlu, memnun oluyoruz." diye konuştu.

"Erkekler genelde böyle giyinip birbirlerini hatıra fotoğrafı çekip gülüşüyorlar. Ona da şahit olduk." diyen Akbulut, kılık kıyafetle ilgili sözlü uyarıda bulunulmamasına rağmen turistlerin kurallara uyduğunu ifade etti.

Akbulut, turistlerin kurallara uymasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sosyal medyada sanki yanlış anlayıp da böyle giyindikleri gibi bir algı oluştu gördüğümüz kadarıyla ama değil. Onların İslam'a olan saygılarından, İslam'a olan hürmetlerinden ve buranın kurallarına uymaya gayret göstermelerinden kaynaklı bir durumdur. Yanlış anlamayla kesinlikle bir ilgisi yoktur." dedi.

Kur'an-ı Kerim'in 16 farklı dilde mealini bulundurduklarını, isteyen turistlere hediye ettiklerini anlatan Akbulut, "İslam'a ve İslam'ın mabetlerine inanılmaz derecede özellikle birkaç senedir çok büyük bir ilgi var. Bundan da son derece memnunuz. Tabii ki İslam'ı tanımalarını, İslam ile müşerref olmalarını da temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel

Müezzin Güncel turist Kültür Yaşam Dünya bursa Cami

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

 Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Bölgedeki gerilim tırmanırken Özel'den Erdoğan'a çağrı

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği' için öldürdüm dedi ama birkaç gün yaptığı paylaşım tüyler ürpertti

İfadesinde böyle dedi ama paylaşımları tüyler ürpertti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Perşembe hangi diziler var? 3 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler UEFA ülke puanı sıralaması 3 Ekim Perşembe (GÜNCEL SIRALAMA)! TRT 1 canlı maç izle! RİGAS GALATASARAY CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Rigas RFS Galatasaray ilk 11'i! Galatasaray'ın Rigas RFS maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Rigas Galatasaray hangi kanalda? RFS Rigas GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? MasterChef eleme adayları kim? 3 Ekim Perşembe bugün kim potaya gitti? 3-4 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 3-4 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 3 Ekim Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sultangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı (DÖNER)? 3 Ekim Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title