Haberler

2 kız, tartıştıkları kızı yere yatırıp darbetti

2 kız, tartıştıkları kızı yere yatırıp darbetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 2 kız arasında erkek arkadaş meselesi yüzünden çıkan tartışma, darp ve cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi.

ADANA'da 2 kız, tartıştıkları kızı yere yatırıp darbederken, arkadaşları da bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Olay, dün gece Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. İsimleri açıklanmayan 3 genç kız arasında, 'Erkek arkadaş meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Kızlardan biri, saçlarından tutup yere yatırdığı arkadaşını 'Arkamdan iş çevirdin' diyerek tokat ve yumruklarla darbetti, diğeri de defalarca tekme attı. Bu sırada kızların yanındaki diğer arkadaşları da bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

Araya girenlerin müdahalesi ile kavga son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli'nin yeni takımı bomba

Aylardır futbol oynamayan Balotelli'nin yeni takımı bomba
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!

Uyuşturucu testinin sonucu kariyerini yaktı! İlk sözleri çok sitemkar
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin 'saç örme' akımına destek verdi

Uzak Şehir oyuncusundan DEM Parti'nin "saç örme" akımına destek
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar