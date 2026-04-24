Erkan Baş'tan Maden İşçilerine Destek: "Ben de Açlık Grevine Katılacağım, Yurttaşlarımızı Bu Zorbalığa Sessiz Kalmamaya Çağırıyorum"

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçilere yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. Baş, "Dün onların yanındaydım, bugün ve gerekirse her gün onların yanında olacağım ve ben de açlık grevine katılacağım. Tüm yurttaşlarımızı bu zorbalığa sessiz kalmamaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.

Doruk Madencilik işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isterken polis engeliyle karşılaştı, yürüyüşe izin verilmemesi üzerine polisle madenciler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Madencilere destek veren Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Zorbalığa yeter artık" diyen Baş, "Haklarını almak için günlerce yürüyüp Ankara'ya gelen, Bakanlık görüşmeye bile tenezzül etmeyince açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçilerinin bir kez daha polis şiddetine uğramasını televizyondan izlemeyeceğiz. Dün Kurtuluş Parkı'ndaki direnişlerini ziyaret etmiştim. Bugün işçilere saldırı olduğu haberini alır almaz İstanbul'dan yola çıktım, Ankara'ya maden işçisi kardeşlerimin yanına gidiyorum. Dün onların yanındaydım, bugün ve gerekirse her gün onların yanında olacağım ve ben de açlık grevine katılacağım. Tüm yurttaşlarımızı bu zorbalığa sessiz kalmamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı."

Kaynak: ANKA