Erkan Baş: Enver Aysever'in Yaptığı Siyasi Bir Eleştiri Bahane Edilerek Tutuklanması Tam Bir Garabettir
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteci Enver Aysever'in siyasi eleştirileri nedeniyle tutuklanmasını eleştirerek, derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.
(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteci Enver Aysever'in tutuklanmasına tepki gösterdi.
Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Enver Aysever'in yaptığı siyasi bir eleştiri bahane edilerek tutuklanması tam bir garabettir. Hedef toplumu susturmaktır. Enver Aysever derhal serbest bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel