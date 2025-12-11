Erkan Baş:  Enver Aysever'in Yaptığı Siyasi Bir Eleştiri Bahane Edilerek Tutuklanması Tam Bir Garabettir

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteci Enver Aysever'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Enver Aysever'in yaptığı siyasi bir eleştiri bahane edilerek tutuklanması tam bir garabettir. Hedef toplumu susturmaktır. Enver Aysever derhal serbest bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.