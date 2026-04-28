Erkan Baş: Madencilerin Ekmeği ve Ülkemizin Onuru İçin Haftalardır Sürdürdüğü Bu Mücadele, Tüm Türkiye'nin Meselesi Oldu

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Doruk Madencilik işçilerinin Kurtuluş Parkı'ndaki açlık grevi, 9'uncu gününde sürerken, "Madencilerin ekmeği ve ülkemizin onuru için haftalardır sürdürdüğü bu mücadele, halkımızın desteğiyle tüm Türkiye'nin meselesi oldu" dedi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, Kurtuluş Parkı'ndaki açlık grevine devam ediyor. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Herkese yeni bir direniş gününden merhaba. Madencilerin ekmeği ve ülkemizin onuru için haftalardır sürdürdüğü bu mücadele, halkımızın desteğiyle tüm Türkiye'nin meselesi oldu. Fabrikalarda, pazarlarda, okullarda, tribünlerde hep bir ağızdan işçinin hakkını talep eden; madenci açken tok yatmayı, sessiz kalmayı kendisine yakıştırmayan emekçi halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Unutmayın: Ne kazanıyorsak kendi bileğimizin hakkıyla, patrona ve iktidara rağmen kazanacağız! Bu akşam 18.00'de, tüm Ankara halkıyla birlikte, Yıldızlar SSS Holding'in önünde buluşmak üzere."

