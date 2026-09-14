Erkan Baş: 'Bir öğün yemek mücadelesi partimiz için seferberlik başlığı'

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Eşitsizlik ve adaletsizlik üzerine kurulmuş bir eğitim öğretim yılı daha… Bu yıl da her fırsatta iktidar eliyle eğitimin her geçen gün niteliksizleştirildiğini dile getireceğiz, ancak bir öğün yemek mücadelesi partimiz için bir seferberlik başlığıdır" ifadesini kullandı.

Baş, eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Eşitsizlik ve adaletsizlik üzerine kurulmuş bir eğitim öğretim yılı daha… Bunca zorluğa rağmen kendisine bir gelecek inşa edebilmek ve ülkesine faydalı olmak için çabalayan tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum.

Bu yıl da her fırsatta iktidar eliyle eğitimin her geçen gün niteliksizleştirildiğini dile getireceğiz ancak bir öğün yemek mücadelesi partimiz için bir seferberlik başlığıdır. Çünkü çocukların yeterli beslenememesi, Saray Türkiyesi'nin en vahim sonucudur. Bu sonuç siyasetin en acil gündemi haline gelene kadar kapı kapı gezerek, Meclis'te, mahkemede, sokakta sesimizi yükselteceğiz ve bu talebi kazanacağız."

Kaynak: ANKA