Eriyip Değiştirmeyen Dondurma Yüzünden Pala ile Saldırı: Sabıkalı Şahıs Tutuklandı
Eskişehir'de eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddeden market sahibine palayla saldırı düzenleyen Aykut İ., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aykut İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Eskişehir'de eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddeden market sahibine palayla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Aykut İ., başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli Aykut İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Aykut İ., tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel