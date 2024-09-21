Erikli Sahilinde Yol Yenileme Çalışmaları Başladı

Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin yolları yenileniyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erikli'de daha modern ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak için ara sokaklarda taş döşeme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın daha konforlu bir ulaşım sağlaması adına gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla, Erikli'nin alt yapısını güçlendiriyor, yollarını yeniliyoruz. Bölge halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır ve destek için teşekkür ederiz."