Erikli Sahilinde 3 Metre Uzunluğunda Köpekbalığı Görüntülendi

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli sahili açıklarında balıkçılar yüzeye çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğunda köpekbalığını cep telefonuyla görüntüledi.

Erikli sahiline açılan balıkçılar bir süre sonra yüzeye çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpekbalığını görünce, şaşkınlık yaşadı. Bir süre su yüzeyinde kalan köpekbalığı daha sonra gözden kayboldu. Balıkçılar o anları cep telefonuyla kaydetti.