Erikli Sahilinde 3 Metre Uzunluğunda Köpekbalığı Görüntülendi

Erikli Sahilinde 3 Metre Uzunluğunda Köpekbalığı Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesi Erikli sahilinde balıkçılar, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpekbalığını cep telefonlarıyla görüntüledi. O anlar şaşkınlıkla karşılandı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli sahili açıklarında balıkçılar yüzeye çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğunda köpekbalığını cep telefonuyla görüntüledi.

Erikli sahiline açılan balıkçılar bir süre sonra yüzeye çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpekbalığını görünce, şaşkınlık yaşadı. Bir süre su yüzeyinde kalan köpekbalığı daha sonra gözden kayboldu. Balıkçılar o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şehit askerimizden geriye Kur'an- Kerim okuduğu görüntüler kaldı

Şehidimizden geriye Kur'an okuduğu anlar kaldı! Vasiyeti kahretti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı

Özgür Özel'den yeni hamle! Tüm başkanlara aynı mesaj gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.