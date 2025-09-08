Erik Prince Ukrayna'da İHA Sektörüne Girmek İstiyor

ABD merkezli özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu ve Başkan Donald Trump'ın müttefiki eski deniz komandosu Erik Prince'ın Ukrayna'da insansız hava aracı (İHA) sektörüne girmek amacıyla görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

The Guardian gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'a yakınlığıyla bilinen Prince'ın, Ukrayna'daki İHA sektörüne yatırım yapmak için Kiev'de savunma çevreleriyle görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi.

Batılı yatırımcılar ve savunma şirketlerinin Ukrayna'da dron teknolojilerine ilgisinin arttığı belirtilen haberde, Prince'ın bu ülkede önde gelen dron şirketleriyle temas kurarak satın alma girişiminde bulunduğunun kaynaklarca doğrulandığı kaydedildi.

Haberde, Ukrayna'da faaliyet gösteren savunma şirketleriyle ilgili bilgi sahibi bir kaynağın, "İHA'lar, artık özel askeri şirketlerin ayrılmaz bir parçası. Eğer özel askeri bir şirketseniz ve bir dronunuz veya elektronik harp kabiliyetiniz yoksa çağdışısınız demektir." görüşünü paylaştığı aktarıldı.

Çok uluslu bir dron şirketi yöneticisinin, Prince'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin seçilmesinden sonra ülkede girdiği "yanlış ittifakların" ve Çin'deki faaliyetlerinin itibarını zedelediğini söylediği belirtilen haberde, yöneticinin "Prince, sektörde genel olarak kötü bir üne sahip. Temiz bir insan onu işe almaz." değerlendirmesine yer verildi.

Haberde ayrıca, Guardian'a ulaştırılan bir dizi iş belgesi ve teklife göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve özel kuvvetler birimlerinin, Ukrayna'da faaliyet gösteren Amerikan dron üreticileriyle ortaklık arayışında olduğu bildirildi.

Bu girişimlerin, gelecekteki olası çatışmaların nasıl yürütüleceğini anlamak ve askerlerin ihtiyaçlarını belirleme amacını taşıdığı kaydedildi.

Prince'ın yönettiği Vectus Global güvenlik şirketinin, 15 Ağustos'ta çete şiddetini bastırmak için yapılan bir yıllık anlaşma kapsamında Haiti'ye çeşitli ülkelerden yaklaşık 200 personel göndereceği iddia edilmişti.

Erik Prince ve Blackwater

Lojistik, altyapı, güvenlik ve savunma hizmetleri sunan şirketin yöneticisi Prince, Trump'ın önemli bağışçılarından biri ve daha önce tartışmalı güvenlik şirketi Blackwater'ı kurmuştu.

ABD merkezli Blackwater, Irak işgalinin ardından bölgede yürüttüğü operasyonlar sırasında Bağdat'taki "Nisur Meydanı katliamında" onlarca sivilin ölmesine ve yaralanmasına sebep olmuştu.

Bu olay başta olmak üzere Blackwater'ın, çok sayıda sivilin kaybıyla sonuçlanan operasyonları uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti.