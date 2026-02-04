Haberler

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Eriha kentine düzenlediği baskında bir Filistinli öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine düzenlediği baskında bir Filistinli genç hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yaralılar arasında gerçek mermiyle vurulanlar ve darp edilenler var. Olay, Ekim 2023'ten itibaren artan saldırıların bir parçası olarak gerçekleşti. Batı Şeria'da bu süreçte 1110'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine düzenlediği baskında bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eriha'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada da, Eriha'daki ekiplerinin aynı saldırıda yaralanan 3 kişiyi hastaneye naklettiği ifade edildi.

Yaralananlardan birinin gerçek mermiyle vurulduğu, diğer ikisinin ise İsrail askerleri tarafından darbedildiği kaydedildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde de, Eriha'ya baskın düzenleyen İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda gerçek mermiyle vurulan 6 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bir kadının da İsrail askeri aracı tarafından ezilerek yaralandığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Eriha'daki çeşitli mahallelere baskın düzenleyerek gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Bu saldırılarda Batı Şeria'da en az 1110 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Çekdar Orhan ve Amedspor, 'Saç Örme' gol sevinci nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takım ve futbolcusuna bir şok daha
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı