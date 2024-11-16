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Erieta Gajtani: Arnavutluk'ta Taşı Sanata Dönüştüren Kadın

Erieta Gajtani: Arnavutluk'ta Taşı Sanata Dönüştüren Kadın
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Tiran'da yaşayan 60 yaşındaki Erieta Gajtani, Arnavutluk'un sahillerinden topladığı taşlarla sanat eserleri yapıyor. 'Taşı konuşturan' kadın olarak bilinen Gajtani, özellikle mozaik sanatına olan tutkusunu aile geçmişine dayandırıyor ve eserlerinde doğa, tarih ve kültüre yer veriyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaşayan Erieta Gajtani, ülkesindeki sahillerden topladığı taşları sanat eseri haline getiriyor.

Evini bir "sanat atölyesine" çeviren 60 yaşındaki Gajtani, 8 yıldır ülkesindeki farklı şehirlerdeki sahillerden topladığı taşlardan yaptığı sanat eserleriyle ülkede "taşı konuşturan" kadın olarak biliniyor.

Özellikle taştan yaptığı portreleriyle ün kazanan Gajtani'nin eserleri arasında yine taştan yaptığı doğa manzaraları, tarihi yapılar, bina ve şehir silüetleri bulunuyor.

Resim sanatına olan ilgilisinin ilkokul yıllarına dayandığını söyleyen Gajtani, AA muhabirine konuştu.

Bu tutkuyu kendisine ailesinin işlediğini anlatan Gajtani, "Mozaiğe, acı sanatı ismini verdim. Mozaiklerle çalışmam, ailemde başıma gelen bazı talihsizliklerden sonra başladı." dedi.

"Ömrümün sonuna kadar mozaik sanatına devam edeceğime inanıyorum"

Gajtani, mozaik sanatına olan ilgisinin artık tutkuya dönüştüğünü, Arnavutluk sahillerindeki taşların bu sanat için çok uygun olduğunu ve kendisini her zaman cezbettiğini belirtti.

Sanat eserlerini büyük bir sevgiyle oluşturduğunun altını çizen Gajtani, "Taşları, onlarla güzel bir şey yaparım düşüncesiyle toplamaya başladım ve sonra bir işe, tutkuya, kaçamadığım, sevdiğim bir şeye dönüştü. Ömrümün sonuna kadar mozaiğe devam edeceğime inanıyorum." diye konuştu.

Gajtani, eserlerinin oluşturduğu taşları Arnavutluk sahil şeridindeki Dıraç, Saranda, Himara, Dhermi, Shengjin ve Velipoja'dan topladığını söyledi.

"Taşın kendisi doğadır, doğanın bir parçasıdır"???????

Eserlerinde tarihe, geleneğe, kültürel mirasa ve doğaya dokunmaya çalıştığını belirten Gajtani, "Taşın kendisi doğadır, doğanın bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gajtani, ayrıca eserlerinin bazılarını Tiran'a ithaf ettiğini söyleyerek taşların şekli ve büyüklüğüne göre eserlerinin yapımının bir hafta ila 3 ay sürebildiğini dile getirdi.

Taşla çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Gajtani, "Taşla yaptığım çalışmaların ortaya çıkmasıyla, taşın da beni çok sevdiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Güncel
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