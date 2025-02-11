Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı

Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

Ericek İlkokulu ve Ortaokulu'nun Tadilatı Tamamlandı

Ericek İlkokulu ve Ortaokulu'nun Tadilatı Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesindeki Ericek İlkokulu ve Ortaokulu'nun tadilatı, hayırseverlerin desteğiyle tamamlanarak yeni görünümüne kavuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, okulda incelemelerde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Giresun'un Espiye ilçesinde Ericek İlkokulu ve Ortaokulu'nun tadilatı tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, hayırseverlerin desteğiyle zemin taşları, fayansları, merdiven ve kapıları değiştirilen okulda incelemelerde bulundu, müdür Anıl Tirgil'den bilgi aldı.

Öztürk, emeği geçen hayırseverler Dilek Macara ve Damla Yaraman ile Ericek Köyü Muhtarı Menderes Abdioğlu ve Ericek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ceylani Çevik'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
img

Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif
img

En yakın müttefikinden ABD'ye sert tepki: Cevapsız kalmayacak
img

İntihar süsü vermeye çalıştığı cinayetin zanlısı çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.