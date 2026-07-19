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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu Kabul Etti

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek, bir süre görüştü.

Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuk heyet ziyarette Erhürman'a hediye verdi.

Kaynak: ANKA
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