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Tufan Erhürman, BM Temsilcisi Holguin ile Görüştü

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin ile samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider cumartesi günü tekrar bir araya gelecek.

(KKTC) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüştüğünü açıkladı. Erhürman, görüşmeyi "samimi, yararlı ve verimli" olarak değerlendirdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir araya geldi.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin samimi ve verimli geçtiğini belirtti.

Erhürman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisi Sn. Maria Angela Holguin ile samimi, yararlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumartesi günü bir kez daha görüşeceğiz."

Kaynak: ANKA
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