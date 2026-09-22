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Erhürman, ABD'nin GKRY Büyükelçisi Breslow'a güven önlemlerini anlattı

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ABD'nin GKRY Büyükelçisi John Breslow'u kabul etti. Görüşmede Erhürman, Kıbrıs sorununa ilişkin güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve öze yönelik konulardaki düşüncelerini paylaştı; güncel gelişmeler de değerlendirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçisi John Breslow ile görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erhürman, Büyükelçi Breslow'u kabul etti.

Erhürman'ın, Kıbrıs sorunu bağlamında güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve öze yönelik konulardaki düşüncelerini Büyükelçi Breslow ile paylaştığı görüşmede, güncel gelişmelere ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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