Tekirdağ'da dere ıslahı çalışmaları yapılıyor

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, ani yağışlar nedeniyle artan taşkın riskini azaltmak amacıyla Çorlu Suyu Deresi'nde ıslah çalışmaları yürütülüyor. Devlet Su İşleri ekipleri, dere yatağını güçlendirmek ve su akışını rahatlatmak için çalışmalar başlattı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, taşkın riskini azaltmak amacıyla dere ıslahı çalışmaları yürütülüyor.

Son dönemde etkili olan ani ve kuvvetli yağışlar, Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Suyu Deresi'nde taşkın riskini artırdı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, su akış kesitini rahatlatmak ve dere yatağını taşkınlara karşı güçlendirmek amacıyla çalışma başlattı.

Derenin yaklaşık 6 kilometrelik bölümünde çift taraflı yatak ıslahı, iş makineleriyle devam ediyor.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, çalışmanın Ergene Nehri ve bağlantılı su yollarının iyileştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Ergene Nehri'nin korunması ve geleceğe güvenle taşınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Topak, Çorlu Suyu Deresi'nin daha güvenli ve yaşanabilir hale getirileceğini ifade etti.

Dere tabanında biriken çamur, sazlıklar ve çevreye gelişigüzel atılan atıkların ekiplerce temizlendiğini bildiren Topak, ıslah çalışmalarının ardından suyun doğal akışının sağlanacağını ve dere etrafında çevre düzenlemesi yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
