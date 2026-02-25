Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları Kırkgöz Mahallesi'nde devam etti.

Belediye tarafından 17 mahallede düzenlenmesi planlanan iftar programlarının üçüncüsü Kırkgöz Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Programa katılan Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

Topak, ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirterek, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

İftarın ardından mahallede kahvehane, esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunan Topak, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Muhtarlar Derneği ziyareti

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, Çorlu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Belediye İş Merkezi'ndeki dernek binasında gerçekleşen ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar ve mahallelerin talepleri ele alındı.

Ziyarette muhtarların mahallelerdeki rolüne değinilirken, yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Sarıkurt, muhtarlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek, ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.