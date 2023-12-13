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Ergene Belediyesi Restoranda Çocuk Oyun Alanı Oluşturdu

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Ergene Belediyesi, çocukların eğlenmesi ve keyifli vakit geçirmesi için bir restoranda çocuk oyun alanı oluşturdu. Belediye Başkanı Rasim Yüksel, alanın güzel olduğunu ve çocuklara armağan ettiklerini belirtti. Ailelerin çocuklarıyla birlikte yemek yedikleri restoranda çocuklar ücretsiz olarak oyun alanından yararlanabilecekler.

Ergene Belediyesi bir restoranda çocukların gönüllerince eğlenmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için çocuk oyun alanı oluşturuldu.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, düzenlenen alanın çok güzel olduğunu ve çocuklara armağan ettiklerini söyledi.

Dünyayı çocuklardan miras aldıklarını belirten Yüksel, restoranda aileleriyle yemek yiyen çocukların oyun alanından da ücretsiz bir şekilde yararlanabileceklerini söyledi.

Yüksel, "Bizler geleceğimizi çocuklardan ödünç aldık. Çocuklarımızı en iyi şekilde gözümüz gibi korumak kollamak zorundayız. Çünkü onlar ilçemizin ve ülkemizin geleceği. Restoranda çocuklara dönük aileler rahat etsin diye böyle bir yer tasarladık. Çok da güzel oldu. Başta ailelere ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ergene Belediyesi aralık ayı olağan toplantısı yapıldı

Ergene Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Ulaş Hizmet Binası Salonunda Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında düzenlenen toplantıda önceden belirlenen gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısında İmar Komisyonu raporları da görüşüldü.

Ergene Belediyesi'nin 2023 yılı son meclis toplantısını gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Yüksel alınan kararların Ergene halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Güncel

Rasim Yüksel Çocuk Belediye Yaşam Güncel Haberler

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