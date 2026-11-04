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Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Strasbourg'da Türkiye'yi temsil etti

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Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Strasbourg'da Türkiye'yi temsil etti
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Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil etti. Topak, konuşmasında gençlere daha yaşanabilir bir gelecek, çevrenin korunması ve Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'in önemine değindi.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye'yi temsil etti.

Topak, kongrede yaptığı konuşmada gençlere daha yaşanabilir bir gelecek bırakılması, çevrenin korunması ve Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler COP31 İklim Değişikliği Konferansı'nın önemine değindi.

Yerel yönetimlerin çevre ve iklim konusunda üstlendiği sorumlulukları Ergene'den örneklerle anlattığını belirten Topak, uluslararası platformda Türkiye'yi temsil etmekten onur duyduğunu ifade etti.

- Çorlu'da enerji yatırımları değerlendirildi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, TREDAŞ yetkilileriyle bir araya gelerek kentte devam eden ve planlanan enerji yatırımlarını değerlendirdi.

Toplantıda altyapı çalışmaları, enerji ihtiyaçları ve olası kesintilerin önlenmesine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Sarıkurt, vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunmak amacıyla kurumlarla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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