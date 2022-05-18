Ergani'de Makam Dağı yoluna kilitli parke taşı döşenmesine başlandı - Haberler

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Ergani'de Makam Dağı yoluna kilitli parke taşı döşenmesine başlandı

AA - Ekrem Senvar - Güncel
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Ergani'de Makam Dağı yoluna kilitli parke taşı döşenmesine başlandı

Ergani ilçesinde Makam Dağı yoluna kilitli parke taşı yerleştirme çalışması başladı.

Ergani ilçesinde Makam Dağı yoluna kilitli parke taşı yerleştirme çalışması başladı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, yaptığı açıklamada, Zülkifl Peygamber'in makamının bulunduğu Makam Dağı yolunda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Karaaslan, ilçenin güzelleşmesi ve gelişmesi için çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Yola, 12 bin metrekarelik kilitli parke taşı döşenecek.

AA / Ekrem Senvar - Güncel

Ahmet Karaaslan, Toros Dağları, Peygamber, Güncel, Haberler

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