Ergani'de Halk Kütüphanesi yapılacak

DİYARBAKIR (AA) - Ergani ilçesinde Halk Kütüphanesi yapılması için protokol imzalandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ve Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp arasında Kıralan Mahallesinde 6 bin 826 metrekarelik alanda inşa edilecek Halk Kütüphanesi için protokol imzalandı.

Kaymakam Karaaslan, ilçede kütüphanecilik hizmetlerinin yeni bir anlayışla yapılabilmesi için bilgi teknolojilerinden yararlanılmış, hizmet çeşitliliği arttırılmış, çağdaş bir görünüme sahip Halk Kütüphanesini, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle inşa edeceklerini söyledi.

"Allah devletimizin elini gençlerimizin üzerinden eksik etmesin." diyen Karaaslan, Halk Kütüphanesinin hayırlı olmasını diledi.