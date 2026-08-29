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Erzincan'da 40 Derece Sıcakta Şortla Kayak Keyfi

Erzincan'da 40 Derece Sıcakta Şortla Kayak Keyfi
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Hava sıcaklıklarının 35-40 dereceyi bulduğu Erzincan'da kayak antrenörü Canser Atila ve arkadaşları, 3 bin 250 rakımlı Ergan Dağı'nda tişört ve şortlarla kayak yaptı. Yılın 12 ayı kar bulunan bölgede kayak yapmanın mümkün olduğunu belirten Atila, bu anları GoPro kamerasıyla kaydetti.

YAZ sıcaklarının etkisini sürdürdüğü Erzincan'da kayak antrenörü Canser Atila ve arkadaşları 3 bin 250 rakımlı Ergan Dağı'nda kayak yaptı.

Hava sıcaklıklarının 35 ila 40 derece arasında seyrettiği Erzincan'da kayak antrenörü Canser Atila ve arkadaşları, kayak takımlarını alarak kuzey yamaçları karlı olan Ergan Dağı'na çıktı. Atila ve arkadaşları yılın 12 ayı kar eksik olmayan bölgede tişört ve şortlarıyla kayak yaptı. Kayak anlarını GoPro kamerasıyla da kaydeden Atila, Ergan Dağı'nda yılın her döneminde kayak yapmanın mümkün olduğunu söyledi.

Atila, "Yaklaşık rakımımız 3 bin 250 metre. Burada 12 ay boyunca erimeyen kar var. Biz de bunu fırsat bilerek ağustos ayında şortumuzu, tişörtümüzü ve kayaklarımızı alıp dağa çıktık. Güzel bir kayak yapalım dedik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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