Erfelek'te Şehit Aileleri ve Gaziler Ziyaret Edildi

Sinop'un Erfelek ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerin bayramları kutlandı. Ziyaretlerde görevliler, şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.