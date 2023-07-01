Erfelek'te Şehit Aileleri ve Gaziler Ziyaret Edildi
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Sinop'un Erfelek ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerin bayramları kutlandı. Ziyaretlerde görevliler, şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Sinop'un Erfelek ilçesinde Kurban Bayramı dolasıyla şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerin bayramları kutlandı.
Ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet eden görevliler, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
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Kaynak: AA / Erkan Aksu - Güncel