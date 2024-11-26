Erfelek'te Kadın Destek Uygulaması (KADES) Bilgilendirmesi

Sinop'un Erfelek ilçesinde vatandaşlara kadın destek uygulaması ( Kades ) bilgilendirmesi yapıldı.

Jandarma ve Emniyet ekiplerince kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında ilçenin farklı noktalarda vatandaşlara KADES'le ilgili bilgiler aktarıldı.

Vatandaşlara bilgilendirici broşürlerde dağıtan ekipler, ayrıca Şiddet Önleme ve İzleme (ŞÖMİN) ve En İyi Narkotik Polisi Anne projeleri hakkında bilgi verdi.