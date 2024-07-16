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Sinop Erfelek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

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Sinop'un Erfelek ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yürüyüş yapıldı, Musa Can Meydanı'nda program gerçekleştirildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile duaların okunmasının ardından, 15 Temmuz darbe gecesi görüntülerinin izlenmesi ve ilahi dinletisiyle etkinlik sona erdi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İlçede program kapsamında yürüyüş düzenlendi, yürüyüşün ardından etkinlikler Musa Can Meydanı'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okunmasının ardından, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile dualar okundu.

Program, 15 Temmuz darbe gecesi görüntülerinin yer aldığı videoların izlenmesi ve ilahi dinletisi ile son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Erfelek Sinop Güncel Haberler

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