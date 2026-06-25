Haberler

Konya'da eğitimini tamamlayan 169 polis adayı mezun oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Ereğli POMEM'de eğitimlerini tamamlayan 169 polis memuru adayı için düzenlenen mezuniyet töreninde, Vali İbrahim Akın genç polislere hitap ederek hukukun üstünlüğü ve insan haklarına vurgu yaptı.

Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğü'nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 169 polis memuru adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ereğli Kaymakamı Murat Eren, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve polis memuru adaylarının aileleri katıldı.

Vali Akın, mezuniyet merasiminin yalnızca bir eğitim döneminin tamamlanması olmadığını belirterek, "Aynı zamanda devletimizin bekası, milletimizin huzuru için canını dişine takmaya hazır 169 genç kahramanımızın şanlı Türk Polis Teşkilatımıza katılmasına şahitlik ettiğimiz özel bir merasimdir." dedi.

Konya'nın tarih boyunca adaletin, huzurun ve hoşgörünün payitahtı olduğunu vurgulayan Akın, genç polis memurlarına şu şekilde seslendi:

"Görev yapacağınız her bir köşede, suç ve suçluyla mücadele ederken temel insan haklarını koruyacak, hukukun üstünlüğünü esas alacak, mesleğinizin icap ettirdiği asil duruşu ve yüksek disiplini her şartta muhafaza edeceksiniz. Buna mukabil karşınıza çıkacak her türlü şer odağına karşı milli iradeyi ve nizamı savunmakta mahir birer asayiş muhafızı olacaksınız inşallah."

Konuşmaların ardından 169 polis adayı yemin ederek, mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor

Ön sıradaki 3 ismi işaret etti: Bugün ailemize katılıyorlar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

İşte Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı

Lamine Yamal, 'secdeli' gol sevinci sonrası hedef oldu

Bu sevinci bazılarının zoruna gitmiş
Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu
CHP'de ihraç kararı itirazlarına ret

CHP YDK'da 5 ismin ihraç itirazlarına ret
Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti
HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük