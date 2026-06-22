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Ereğli'de Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Ereğli'de Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kişi Yaralandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Mustafa T.'ye otomobil çarptı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Mustafa T. (30), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.30 sularında Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Emirhan A. idaresindeki 67 ABZ 897 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa T.'ye çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa T., ambulans ile Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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