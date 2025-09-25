Haberler

Ereğli'de Trafik Kazası: İkiz Kardeşler Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki ikizler Kayra ve Yiğit Koçer yaşamını yitirirken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 yaşındaki ikizler Kayra ve Yiğit Koçer yaşamını yitirdi, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Ereğli- Halkapınar karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Koçer yönetimindeki 42 L 3889 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kadir Erdoğan'ın kullandığı 42 E 9064 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücülerden ikiz kardeşlerin babası Mehmet Koçer, eşi Ayşegül Koçer ile diğer sürücü Kadir Erdoğan, yanındaki Ferhat Bozkuş ve Hüseyin Bozkuş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz ikizlerin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşegül Koçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
