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Ereğli'de denizde hortum oluştu

Ereğli'de denizde hortum oluştu
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından denizde hortum oluştu. Vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından denizde hortum oluştu. O anları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Ereğli ilçesinde gündüz saatlerinde aralıklarla sağanak etkili oldu. Kentte yağmurla birlikte denizde kıyıdan uzak alanda hortum oluştu. Vatandaşlar, Ereğli açıklarında meydana gelen hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hortum bir süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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