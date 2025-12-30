Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 7 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. Atakan Özdemir (23) idaresindeki 34 EDR 515 plakalı otomobil (23) 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapmak isterken, Zonguldak'tan Ereğli istikametine seyir halinde olan Enver Altan (35) idaresindeki 34 HM 5052 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Atakan Özdemir ve Enver Altan ile birlikte her iki araçta bulunan Cihangir Özdemir (46), Ayşe Lina Altan (9), Yılmaz Öner (65), Katibe Öner (60) ve Nilüfer Öner Altan (37) yaralandı. Yaralılar vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten verilen karayolunda trafik akışı, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),