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İskeleye çıkan su samurlarını balıkla beslediler

İskeleye çıkan su samurlarını balıkla beslediler
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yelken kulübü iskelesine çıkan anne ve yavru su samurları, vatandaşların verdiği balıkları yedi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yelken kulübü iskelesine çıkan anne ve yavru su samurları, vatandaşların verdiği balıklarla beslendi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Ereğli sahil bandında bulunan yelken kulübü iskelesine gelen anne ve yavru su samurları, yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı oldu. Yelken Kulübü Üyesi Ezgi İşler, tuttukları balıkları su samurlarına verdi. Su samurları, iskeleye atılan balıkları yerken cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde anne su samuru ile yavrusunun bir süre iskele çevresinde dolaştığı ve vatandaşların attığı balıkları yediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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