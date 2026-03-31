Haberler

Ereğli'de Motosiklet Kazası: Annenin Motosikletini İzinsiz Alan Genç, Otomobille Çarpıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, annesine ait motosikleti izinsiz alarak arkadaşına binen 15 yaşındaki Engin H.Y., otomobille çarpışarak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin motosikletini izinsiz alıp arkadaşıyla gezmek isteyen Engin H.Y. idaresindeki 67 AEV 208 plakalı motosiklet, 'U dönüşü' yapmak isteyen F.K.Ö. (22) idaresindeki 78 AP 558 plakalı otomobile çarptı. Engin H.Y. ile arkadaşı E.K. (15) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve arkadaşı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin otomobile çarpma anı ile sürücü ve yolcunun önce otomobilin üstüne ardından da yola savrulmaları yer aldı. Kazanın ardından önce ayağa kalkan Engin H.Y.'nin birkaç adım attıktan sonra yere düştüğü görüldü.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan, motosikletini izinsiz aldığı için Engin H.Y.'nin annesinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

